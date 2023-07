Gewinnspiel: Wir verlosen Gran Turismo Kinogutscheine und Goodies

Neill Blomkamp führte Regie nach einem Drehbuch von Jason Hall und Zach Baylin, basierend auf dem Videospiel von PLAYSTATION STUDIOS. Der Film wurde produziert von Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan und Dana Brunetti. Executive Producers sind Kazunori Yamauchi, Hermen Hulst, Jason Hall und Matthew Hirsch. Die Hauptrollen spielen David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner und Djimon Hounsou. In weiteren Rollen agieren Maximilian Mundt und Thomas Kretschmann. Gran Turismo ist ein Trademark von Sony Interactive Entertainment Inc.

Basierend auf der realen Geschichte von Jann Mardenborough, erzählt der Film den ultimativen, wahrgewordenen Traum eines jungen Gran Turismo Spielers, dessen Gaming Skills ihm Siege in mehreren Nissan-Wettbewerben eingebracht haben – und der daraufhin ein richtiger, professioneller Rennfahrer wurde.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 11.8.2023 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Gran Turismo Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film läuft ab 11.8.2023 in den österreichischen Kinos.

