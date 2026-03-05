Gewinnspiel: Wir verlosen Good Luck, Have Fun, Don’t Die Kinogutscheine

In Good Luck, Have Fun, Don’t Die betritt ein „Mann aus der Zukunft“ (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.

Hinter der rasanten Action-Komödie steht Oscar-Preisträger Gore Verbinski, den ihr bereits für Blockbuster wie „Fluch der Karibik“ oder „The Ring“ kennt. Für dieses Projekt dürft ihr euch auf ein hochkarätiges Ensemble freuen: An der Spitze agiert Academy-Award-Gewinner Sam Rockwell als mysteriöser Zeitreisender. Unterstützt wird er von talentierten Schauspieler:innen wie Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry und Juno Temple. Gemeinsam bilden sie das Team, das in diesem genreübergreifenden Abenteuer gegen eine übermächtige KI antritt.

Der Filmstartet am 12.3.2026 in den österreichischen Kinos.

