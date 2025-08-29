Gewinnspiel: Wir verlosen Ghostbusters: Frozen Empire auf 4K-UHD-Blu-ray
Anlässlich des bevorstehenden Ghostbusters: Frozen Empire 4K-UHD-Blu-ray-Releases am 11.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES ein Exemplar des Geisterjägerabenteuers. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Ghostbusters: Frozen Empire 4K-UHD-Blu-ray
Worum geht’s?
Ghostbusters: Frozen Empire führt die Spengler-Familie zurück an den Ursprung des Übernatürlichen – in die legendäre Feuerwache im Herzen New Yorks. Dort treffen Vergangenheit und Zukunft aufeinander: Gemeinsam mit den ursprünglichen Geisterjäger:innen, die inzwischen ein geheimes Forschungslabor unterhalten, wagen sie den nächsten Schritt in der Geisterjagd.
Doch der Fund eines uralten Artefakts entfesselt eine düstere Macht, die das Gleichgewicht der Welt bedroht. Eine neue Eiszeit kündigt sich an – und nur wenn sich Alt und Neu verbünden, kann das drohende Unheil noch abgewendet werden.
Ein Erbe wird weitergeschrieben, ein neues Kapitel aufgeschlagen – mit Frost, Furcht und jeder Menge Protonenstrahlen.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 12.9.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
