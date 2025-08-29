Gewinnspiel: Wir verlosen Ghostbusters: Frozen Empire auf 4K-UHD-Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Ghostbusters: Frozen Empire 4K-UHD-Blu-ray-Releases am 11.9.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES ein Exemplar des Geisterjägerabenteuers. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Ghostbusters: Frozen Empire 4K-UHD-Blu-ray

Worum geht’s?

Ghostbusters: Frozen Empire führt die Spengler-Familie zurück an den Ursprung des Übernatürlichen – in die legendäre Feuerwache im Herzen New Yorks. Dort treffen Vergangenheit und Zukunft aufeinander: Gemeinsam mit den ursprünglichen Geisterjäger:innen, die inzwischen ein geheimes Forschungslabor unterhalten, wagen sie den nächsten Schritt in der Geisterjagd.

Doch der Fund eines uralten Artefakts entfesselt eine düstere Macht, die das Gleichgewicht der Welt bedroht. Eine neue Eiszeit kündigt sich an – und nur wenn sich Alt und Neu verbünden, kann das drohende Unheil noch abgewendet werden.

Ein Erbe wird weitergeschrieben, ein neues Kapitel aufgeschlagen – mit Frost, Furcht und jeder Menge Protonenstrahlen.