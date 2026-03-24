Gewinnspiel: Wir verlosen galaktische Der Super Mario Galaxy Film Goodies
Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Der Super Mario Galaxy Film am 1.4.2026 verlosen wir gemeinsam mit Universal Pictures richtig coole Fanartikel. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 4x Sticker Sheet
- 2x Federpenal
- 2x Notizbuch
- 2x Trinkflasche
- 2x Decke
Worum geht’s?
DER SUPER MARIO GALAXY FILM ist der neue Animationsfilm, basierend auf der Welt von „Super Mario Bros.“ Das erste Mario-Abenteuer Der Super Mario Bros. Film startete 2023 in den Kinos, spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein und begeisterte in Deutschland mehr als 5 Millionen Kinozuschauer:innen.
Der Super Mario Bros. Film und DER SUPER MARIO GALAXY FILM wurden federführend von Chris Meledandri (Illumination) und Shigeru Miyamoto (Nintendo) produziert. Universal Pictures und Nintendo fungieren als Co-Produzenten. Den weltweiten Filmverleih übernimmt Universal Pictures. DER SUPER MARIO GALAXY FILM entstand erneut unter der Regie der beiden Filmemacher Aaron Horvath und Michael Jelenic. Matthew Fogel verantwortet ein weiteres Mal das Drehbuch. Brian Tyler komponierte auch für die Fortsetzung die Filmmusik.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 7.4.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht.
Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich. Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht viel Glück!