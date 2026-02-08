Gewinnspiel: Wir verlosen G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge Kinogutscheine
Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 20.2.2026 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x 2 G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge Kinogutscheine
Worum geht’s?
Von Sony Pictures Animation, dem Studio hinter Spider-Man: Across the Spider-Verse und den Machern von KPop Demon Hunters, kommt G.O.A.T. – BOCK AUF GROSSE SPRÜNGE: Eine originelle Actionkomödie, die in einer reinen Tierwelt spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Will, ein kleiner Ziegenbock mit großen Träumen. Er bekommt die einmalige Chance, einem Profiteam beizutreten und Roarball zu spielen – ein kontaktintensiver Hochleistungssport, bei dem die schnellsten und furchterregendsten Tiere der Welt dominieren. Wills neue Teammitglieder sind daher nicht gerade begeistert, nun eine schmächtige Ziege in ihrer Mannschaft zu haben, doch Will ist wild entschlossen, den Sport zu revolutionieren und ein für alle Mal zu beweisen, dass auch Kleine ganz groß rauskommen können.
Tyree Dillihay führte Regie, unterstützt von Adam Rosette. Der Film wurde produziert von Michelle Raimo Kouyate, Rodney Rothman, Adam Rosenberg, Stephen Curry und Erick Peyton. Executive Producers sind Rick Mischel und Fonda Snyder. Das Drehbuch schrieben Aaron Buchsbaum & Teddy Riley, inspiriert von dem Buch „Funky Dunks“ von Chris Tougas. In der englischen Originalfassung leihen Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Stephen Curry, Nicola Coughlan, Nick Kroll, David Harbour, Jenifer Lewis, Aaron Pierre, Patton Oswalt, Andrew Santino, Bobby Lee, Eduardo Franco, Sherry Cola, Jelly Roll und Jennifer Hudson den Tieren ihre Stimmen.
In der deutschen Version sind Torsten Sträter als „Coach Dennis“, Lara Trautmann als „Jett“, Marti Fischer als „Daryl“, Satou Sabally als „Kouyate“, Nyara Sabally als „Propp“ sowie Michel Schelker & Simon Moser als „Chuck“ und „Rusty“ zu hören.
Der Film läuft ab 20.2.2026 in den österreichischen Kinos.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.2.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!