Gewinnspiel: Wir verlosen G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge Kinogutscheine

Von Sony Pictures Animation, dem Studio hinter Spider-Man: Across the Spider-Verse und den Machern von KPop Demon Hunters, kommt G.O.A.T. – BOCK AUF GROSSE SPRÜNGE: Eine originelle Actionkomödie, die in einer reinen Tierwelt spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Will, ein kleiner Ziegenbock mit großen Träumen. Er bekommt die einmalige Chance, einem Profiteam beizutreten und Roarball zu spielen – ein kontaktintensiver Hochleistungssport, bei dem die schnellsten und furchterregendsten Tiere der Welt dominieren. Wills neue Teammitglieder sind daher nicht gerade begeistert, nun eine schmächtige Ziege in ihrer Mannschaft zu haben, doch Will ist wild entschlossen, den Sport zu revolutionieren und ein für alle Mal zu beweisen, dass auch Kleine ganz groß rauskommen können.

Tyree Dillihay führte Regie, unterstützt von Adam Rosette. Der Film wurde produziert von Michelle Raimo Kouyate, Rodney Rothman, Adam Rosenberg, Stephen Curry und Erick Peyton. Executive Producers sind Rick Mischel und Fonda Snyder. Das Drehbuch schrieben Aaron Buchsbaum & Teddy Riley, inspiriert von dem Buch „Funky Dunks“ von Chris Tougas. In der englischen Originalfassung leihen Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Stephen Curry, Nicola Coughlan, Nick Kroll, David Harbour, Jenifer Lewis, Aaron Pierre, Patton Oswalt, Andrew Santino, Bobby Lee, Eduardo Franco, Sherry Cola, Jelly Roll und Jennifer Hudson den Tieren ihre Stimmen.

In der deutschen Version sind Torsten Sträter als „Coach Dennis“, Lara Trautmann als „Jett“, Marti Fischer als „Daryl“, Satou Sabally als „Kouyate“, Nyara Sabally als „Propp“ sowie Michel Schelker & Simon Moser als „Chuck“ und „Rusty“ zu hören.