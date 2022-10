Gewinnspiel: Wir verlosen für das iPhone 14 zwei MagEZ Case 3

Auch Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit liegt PITAKA dabei besonders am Herzen: Die erste Charge von 650.000 Verpackungskartons wurde aus Bagasse von Zuckerfabriken hergestellt, wodurch 1.625 Bäume eingespart wurden. Es wurde weder Druckfarbe noch Plastik verwendet und es wurde kein Abwasser erzeugt.

Bei der Wahl der richtigen Handyhülle muss die Entscheidung in der Regel zwischen einer schlanken und einer robusten Variante fallen. Schlanke Handyhüllen sind dünner, leichter und besser für den Alltag geeignet, aber sie bieten keinen guten Schutz. Dickere Handyhüllen schützen besser, sorgen aber für ein unangenehmes Handling und ein zu massives Tragegefühl. Auch spielt für viele Nutzer eine umweltfreundliche Verpackung eine wichtige Rolle. Die MagEZ Case 3-Serie ist dank des eingesetzten Materials gleichzeitig schlank und robust: Aramidfasern sind eines der haltbarsten Materialien der Welt. Sie sind hart, leicht, kratzfest und korrosionsbeständig. Dabei erhalten sie ihr besonderes Design durch die Fusion Weaving Technologie. Das PITAKA-Team hat 10.215 Stunden lang hunderte von Webmethoden getestet, um schließlich die acht einzigartig eleganten Muster zu erhalten.

Die neueste Serie behält die Zuverlässigkeit der bisherigen PITAKA-Hüllen bei, ist aber noch leichter, dünner und widerstandsfähiger – was sie zu einem zuverlässigen Zubehör für das neue iPhone 14 macht. Verpackt in 100 % biologisch abbaubarem Material und hergestellt aus harter, leichter, kratzfester, korrosionsbeständiger und äußerst widerstandsfähiger Aramidfaser, sind die neuen PITAKA-Hüllen ab sofort zur Vorbestellung verfügbar.

