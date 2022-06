Gewinnspiel: Wir verlosen Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von Fire Emblem Warriors: Three Hopes verlosen wir zwei Exemplare des neuen Warriors Ableger im Fire Emblem Universum. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch)

Worum geht’s?

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes geht es um Schwerter, Schlachten und Strategien – und um das Schicksal drei großer Nationen. Das neue Abenteuer, das heute für Nintendo Switch erscheint, ist in der Welt von Fire Emblem: Three Houses angesiedelt.

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes kreuzen sich die Wege der zukünftigen Herrscher der drei Nationen von Fódlan mit dem des Söldners Shez. Er ist der Protagonist des Spiels – und er hat eine Mission. Shez sucht nach Antworten, nachdem er eine vernichtende Niederlage gegen den geheimnisvollen Bleichen Dämon erlitten hat. Spieler:innen führen die Charaktere durch die vollständig neue Geschichte und ihre verzweigten Handlungsstränge. Während sie in packenden Echtzeitkämpfen gegen Horden von Feinden antreten, können sie ihre taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem sie Gefährten zur rechten Zeit und am rechten Ort die richtigen Befehle erteilen. Denn einige strategische Elemente aus Fire Emblem: Three Houses kehren in diesem Spiel zurück.

Erneut mit von der Partie sind Edelgard, Dimitri und Claude, die Anführer der drei mächtigen Häuser der Militärakademie, sowie deren Studenten voller Persönlichkeit. Zwischen den Schlachten ist es ratsam, das Gelände zu erkunden und bei Training, nahrhaften Mahlzeiten und Gesprächen die Beziehungen zu den Verbündeten zu vertiefen. Wenn Spieler:innen diese Bande stärken, teilen die Gefährten ihre persönlichen Geschichten mit ihnen – und es werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, die das Blatt im Kampf wenden können.

Welches Schicksal Shez erwartet und wie es mit dem der drei Nationen verbunden ist – das alles zeigt sich in Fire Emblem Warriors: Three Hopes auf Nintendo Switch. Wer direkt losspielen möchte, kann die kostenlose Demoversion im Nintendo eShop herunterladen – und den darin erreichten Spielfortschritt beim Kauf der Vollversion in diese übertragen.

Die drei Nationen stellen sich vor:

Königreich Faerghus