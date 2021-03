Gewinnspiel: Wir verlosen Fear of Rain – Die Angst in dir Blu-rays

Anlässlich des heutigen Verkaufsstarts von Fear of Rain – Die Angst in dir am 15.1.2021 verlosen wir in Kooperation mit LEONINE zwei Blu-rays der Mischung aus Coming-of-Age-Drama und Psychothriller. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Fear of Rain – Die Angst in dir (Blu-ray)

Worum geht’s?

Die 17-jährige Rain Burroughs ist eigentlich eine typische Teenagerin – würde sie nicht unter Schizophrenie leiden. Als Rain nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wieder zurück in die Schule kommt, lernt sie dort den charismatischen Caleb kennen, der zu gut um wahr zu sein scheint – und das ist er vielleicht auch… Während Rain versucht ihre Gefühle für Caleb zu sortieren, muss sie zeitgleich die selbstzerstörerischen und manipulativen Kräfte, die versuchen ihren Geist einzunehmen, bekämpfen, damit sie ihr chaotisches Leben zu Hause meistern kann. Beängstigender als all die Stimmen in ihrem Kopf, ist für Rain jedoch die neue Nachbarin. Sie ist davon überzeugt, dass diese ein kleines Mädchen entführt hat und gefangen hält… oder ist das alles nur eine Einbildung?