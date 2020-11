Gewinnspiel: Wir verlosen Fairy Tail Box 8 auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unser Fairy Tail Box 8 Blu-ray-Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Fairy Tail Box 8 Testmuster (Blu-ray)

Für Lecta!

Der Gildenmeister von Säbelzahn ist, wie wir bereits in den vorangegangenen Bänden mitbekommen haben, skrupellos. Emotionslos verzeiht er keine Niederlage. Genau in diesem Licht präsentiert sich das Oberhaupt von Säbelzahn auch im ersten Kapitel von Fairy Tail Band 36. Anstatt seine Gildenmitglieder mit einer motivierenden Rede aufzubauen, oder die am Boden zerstörten Sting und Rog Mut zuzusprechen, befiehlt er, ihnen das Gildenabzeichen zu entfernen. Als Lecta, die kleine etwas vorlaute Katze, die den Drachentöter Sting seit einer gefühlten Ewigkeit begleitet, Partei ergreift und den Gildenmeister bittet, Nachsicht walten zu lassen, zeigt der Gildenmeister wieder sein wahres Gesicht. Er verzieht keine Miene und schießt einen Energiestrahl auf die kleine Katze ab, die daraufhin verschwindet. Voller Wut über den Verlust stürmt Sting auf den Übeltäter zu und tötet ihn mit nur einer Attacke.

Natsu, Gajil, Wendy, Lucy, Gray und die drei kleinen Exceed untersuchen in der Zwischenzeit den von Gajil zufällig entdeckten Drachenfriedhof. Was ist hier wohl geschehen, fragen sich alle Anwesenden, als Wendy in der Ferne eine schwache Seele spürt. Mit Hilfe ihrer Drachenmagie haucht sie der Seele Leben ein, wodurch sie sich in Form eines Geisterdrachens manifestiert. Der Geisterdrache berichtet den anwesenden Fairy Tails, was hier geschehen ist. Bevor die Drachenseele ganz ins Nirvana verschwindet, erfahren Natsu & Co. ein wenig über die grausame Geburtsstunde des Drachen mit pechschwarzen Schwingen, Aknologia.

