Gewinnspiel: Wir verlosen Fairy Tail Box 6 auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unser Fairy Tail Box 6 Blu-ray-Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Fairy Tail Box 6 Testmuster (Blu-ray)

Filler-Time

Nach dem Zeitsprung hat sich einiges in der Welt verändert. Während sich die Welt weiterentwickelt hat und die anderen MagierInnen anderer Gilden stärker geworden sind, sind Natsu und der Rest von Team Tenro noch immer am gleichen Stand wie vor sieben Jahren. So wird das wohl schwer, an den Ruhm von damals zu gelangen. Und so versuchen sich alle mit Aufträgen und Trainingskämpfen wieder in Form zu bringen. Doch die Ruhe lässt nicht lange auf sich warten – Filler-Folgen bis zur nächsten Box bringen so einige Abenteuer mit sich. (Mehr über die Box erfahrt ihr in unserem Test)