Gewinnspiel: Wir verlosen Fairy Tail Box 5 auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unser Fairy Tail Box 5 Blu-ray-Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Fairy Tail Box 5 Testmuster (Blu-ray)

S-Rang-Prüfung wird gestört

Natsu hat zwar gehofft, auf Elsa Scarlett zu treffen, muss sich aber nun mit Gildarts begnügen. Der S-Klasse-Magier lässt sich nicht zweimal bitten, und so entbrennt ein packender Kampf. Der Feuermagier hat bei seinen letzten Aufträgen viel gelernt und ist viel stärker geworden, aber auch Gildarts ist nicht grundlos bei Fairy Tails Magierelite. Natsu kämpft erbittert und setzt all seine Techniken ein, doch außer Gildarts ein wenig vom Platz zu rücken können seine Angriffe nichts ausrichten. Er gibt nicht auf, doch Gildarts hat noch nicht einmal seine ganze Kraft eingesetzt. Wie ihr euch denken könnt, interessiert das den Salamander nicht wirklich, und so setzt er zu einem gigantischen Schlag an, während Gildarts sich konzentriert und seine Kräfte sammelt. Natsu spürt die Power von Gildarts, bricht seinen Angriff ab, fällt auf seine Knie und ergibt sich. Die Angst und Ehrfurcht stehen ihm regelrecht auf die Stirn geschrieben. Gildarts lobt den Feuermagier für diese Einsicht und sagt ihm, dass er bestanden hat: Für den Prüfer ist es eine Tugend der S-Klasse, die eigenen Kräfte richtig einschätzen zu können und notfalls das gezogene Schwert wieder in die Scheide zu stecken.

An anderer Stelle besiegen Gray und Loki das Duo Mest und Wendy. Nach dem Sieg unterhalten sich der Eismagier und der Stellargeist Loki über Mest, an den sie offenbar nur bruchstückhafte Erinnerungen haben. Doch das ist nicht das einzige Problem auf der Tenro-Insel, denn neben einem mysteriösen Magier auf der Insel, taucht kurz darauf die dunkle Gilde Grimoire Heart auf, die auf der Suche nach dem Schwarzmagier Zeref ist. (Mehr über die Box erfahrt ihr in unserem Test)