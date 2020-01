Gewinnspiel: Wir verlosen Everest – Ein Yeti will hoch hinaus Blu-rays

Als das Teenager-Mädchen Yi (Stimme im Original: Chloe Bennet) auf dem Dach ihrer Wohnung in Shanghai auf einen verängstigten Yeti trifft, kann sie ihren Augen kaum trauen. Doch nachdem sie sich das Vertrauen des magischen Geschöpfs erarbeiten konnte, tauft sie ihn schließlich auf den Namen Everest. Immerhin ist das gleichzeitig auch die Heimat der Kreatur – und genau dorthin will diese auch unbedingt wieder zurück. Gemeinsam mit ihren Freunden Jin (Tenzing Norgay Trainor) und Peng (Albert Tsai) begeben sich Yi und Everest auf eine abenteuerliche Reise durch ganz China, um ihren neuen Gefährten wieder mit seiner Familie zu vereinen. Dabei müssen sie sich unter anderem mit dem stinkreichen Laborleiter Burnish (Eddie Izzard) und der Zoologin Dr. Zara (Sarah Paulson) herumschlagen. Denn die haben es auf das Fabelwesen abgesehen, um dessen Fähigkeit, die Natur zu beeinflussen, für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 6.2.2020 verlosen wir in Kooperation mit Universal Pictures Germany zwei Everest – Ein Yeti will hoch hinaus Blu-rays. Mitmachen, lohnt sich!

Everest – Ein Yeti will hoch hinaus ist ab dem 6. Februar auf DVD, Blu-ray erhältlich.

