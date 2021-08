Gewinnspiel: Wir verlosen Escape Room 2 Kinogutscheine & Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 23.7.2021 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Escape Room 2 Kinogutscheine und Escape Room DVDs. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

4 x Escape Room (DVD)

2 x 2 Escape Room 2 Kinogutscheine

Kurzinhalt

Escape Room 2: No Way Out ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019, der das Publikum auf der ganzen Welt unter Hochspannung mitfiebern ließ. Sechs junge Leute sind unfreiwillig in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen. Nach und nach müssen sie herausfinden, was sie verbindet, um das Spiel zu überleben… und entdecken dabei, dass sie das Spiel alle schon einmal gespielt haben.

Neben Taylor Russell („Escape Room“), Logan Miller („Escape Room“, „Love, Simon“) und Indya Moore („Escape Room“, „Queen & Slim“) gehören Holland Roden („Teen Wolf“), Thomas Cocquerel („The 100“) und Carlito Olivero („Step Up: High Water“) zum Cast. Regie führte erneut Adam Robitel („Escape Room“, „Insidious: The Last Key“). Produziert wurde ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT von Neal H. Moritz („Fast & Furious“). Als Executive Producer zeichnen Adam Robitel, Karina Rahardja und Philip Waley verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch und Oren Uziel nach einer Geschichte von Christine Lavaf und Fritz Bohm.