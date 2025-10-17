Gewinnspiel: Wir verlosen Erste Bank Open Public Tickets für die Marxhalle

Anlässlich der bevorstehende Erste Bank Open in Wien verlosen wir in Kooperation mit Xiaomi Public Tickets für die Marxhalle. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x 2 Public Tickets für die Marxhalle am 22.10.2025

1 x 2 Public Tickets für die Marxhalle am 23.10.2025

1 x 2 Public Tickets für die Marxhalle am 24.10.2025

Erlebe Tennis vielfältig

Pulsierend, vielfältig & mittendrin: 2025 zieht die zweite Matchlocation der Erste Bank Open in die legendäre Marx Halle im 3. Wiener Bezirk. Was dich dort erwartet? Weltklassetennis in einem offenen, energiegeladenen Setting, das weit mehr bietet als nur Sport – inklusive zweitem und drittem Match Court! Komm vorbei – bleib, solange du willst. Groundticket-Spirit at its best.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freut sich Xiaomi über ein Like der Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 20.10.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

