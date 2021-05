Gewinnspiel: Wir verlosen einen Locks & Clocks Escape-Room-Gutschein

Anlässlich der Neueröffnung von Locks and Clocks (ehemals Fox in a Box) durch Crime Runners verlosen wir in Kooperation mit den BetreiberInnen einen Wertgutschein.

Was gibt’s zu gewinnen?

1x Locks & Clocks Gutschein (Gutschein im Wert von 120 Euro, geeignet für bis zu 5 Personen)



Credits Thomas Peintinger

Locks and Clocks

Alter Charme mit neuen Features

Locks and Clocks startet gleich mit einer völlig neuen Secret Study. 90 Prozent der Rätsel wurden in den letzten Wochen und Monaten komplett ausgetauscht und verändert sowie um Schauspieleinlagen erweitert. Und so ist die beliebte Secret Study – die doch mit der einen oder anderen Alterserscheinung zu kämpfen hatte – ein völlig neues Erlebnis. Dazu gibt es von uns auch gleich eine Eröffnungsaktion: KundInnen, die das Spielerlebnis bereits zu Fox in a Box-Zeiten gespielt haben, können es so nochmal in Angriff nehmen. Zeigt vor Ort eure alte Buchungsbestätigung und erhaltet 25 Euro Rabatt auf das Gruppenspiel.

Jetzt mit Schauspieleinlagen

Mehr Schauspielerei und Rollenspiel war dem neuen Team rund um Locks and Clocks bereits seit Jahren ein besonderes Anliegen und mit der Neuübernahme ist es nun möglich, das zu verwirklichen. Es wird also weiterhin den klassischen Escape-Room-Faktor geben. Dieser wird mit Schauspieleinlagen nun sogar noch intensiviert. So könnt ihr noch tiefer in die Welt von Locks & Clocks eintauchen.