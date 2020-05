Gewinnspiel: Wir verlosen eine weiße Feuerwear Phil Handtasche

Anlässlich der kürzlichen Aufstockung der Feuerwear Damenkollektion verlosen wir in Kooperation mit dem Upcycling-Spezialist eine weiße Feuerwear Phil Handtasche. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Feuerwear Phil Handtasche (weiß)

Zündstoff für jedes Outfit

Die Damenhandtasche Phil gehört zur neu aufgestellten Damen-Kollektion bei Feuerwear. Als erste Handtasche aus original Einsatz-Feuerwehrschlauch erweitert Phil das Sortiment neben Clutch Charlie, Schlüsselanhänger Sasha und Portemonnaie Alan. Zeitlos-schlichte Feuerwear-Elemente werden auch bei dem Modell mit original Einsatzspuren kombiniert und ergeben einen spannenden Stilmix.

Phil wird schnell zum Lieblingsbegleiter beim Bummel in der Stadt, zum Treffen mit Freunden mit Zielen wie Café oder Cocktailbar. Lässig über der Schulter oder elegant in der Hand: Jede Tasche verfügt über einen abnehmbaren Tragegurt, der das Design durch edle Metallakzente im Vintage-Look bereichert. So sind die Hände frei, wenn es mit dem Fahrrad oder Roller losgeht. Speziell in Schwarz und léger am formschönen Griff getragen, ist Phil der elegante Begleiter am Abend und steckt alles ein, was mit in den Club oder der Party bei Freunden soll.

Ganz ordnungsverliebt bietet Phil mit einem eleganten Schnitt viel Stauraum und leichten Zugriff über das große Hauptfach, das mit einem Magnetverschluss dezent verschlossen wird. Das Innenfutter ist aus festem Gewebe gefertigt und offeriert einen spannenden Kontrast zum Material Feuerwehrschlauch. Sehr standfest und formstabil hat Phil viel Platz für alles, was mit muss. Ein Fach mit Reißverschluss im Innenteil ist gedacht für das Smartphone. Zusätzlich steht auf der Vorderseite ein Einsteckfach für Schlüssel zur Verfügung. Ein Blick von oben in die Handtasche verrät jeglichen Inhalt: Lippenstift und Handcreme, Kosmetikspiegel, EarPods für das Smartphone, Ladekabel sowie PowerBank finden im Hauptfach mit kleinem Reißverschlussinnenfach und weiterem Einsteckfach Platz. Weitere Informationen zu den Produkten von Feuerwear findet ihr auf der offiziellen Webseite.