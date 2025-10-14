Gewinnspiel: Wir verlosen eine Summer Wars Limited Steelbook-Edition

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts der Summer Wars Limited Edition am 23.10.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES das Comeback als Limited Steelbook. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Summer Wars Limited Edition (4K-UHD-Blu-ray)

Worum geht’s?

Mathegenie Kenji ist Teil der virtuellen Welt OZ, wo Menschen sich als Avatare miteinander kommunizieren können. In der realen Welt glaubt der Schüler seinen Augen kaum, als er von seinem Schwarm Natsuki gefragt wird, ob er ihre Familie kennenlernen will. Nie hätte er jedoch ahnen können, dass sie damit ihre komplette Großfamilie meint – und Kenji sich als Natuskis Verlobter ausgeben muss! Dabei nimmt das Chaos gerade erst seinen Lauf: Nachdem Kenji den Code in einer mysteriösen E-Mail knackt, hackt jemand seinen Account für OZ und die virtuelle Realität gerät aus den Fugen…

Zwischen Virtual Reality und realen Lebenskrisen erschafft SUMMER WARS eine farbenfrohe Welt, die vor Kreativität zu Platzen droht. Meisterregisseur Mamoru Hosoda (BELLE; AME & YUKI – DIE WOLFSKINDER) erzählt eine mitreißende Geschichte über Familie und Zusammenhalt, die vom gefeierten Animationsstudio Madhouse (HUNTER X HUNTER; DEATH NOTE) grandios in Szene gesetzt wird. Das lebhafte Meisterwerk feierte 2010 seine deutsche Premiere auf der Berlinale – eine seltene Ehre für Anime!