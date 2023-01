Gewinnspiel: Wir verlosen eine Peacemaker – Frieden um jeden Preis Blu-ray

Die von James Gunn geschaffene Serie macht genau dort weiter, wo The Suicide Squad 2021 aufgehört hat. Peacemaker erzählt die Geschichte des erstaunlich selbstgefälligen Superhelden/Superschurken gleichen Namens, der an Frieden um jeden Preis glaubt – ganz egal, wie viele Menschen er dafür umbringen muss. Nachdem er sich auf wundersame Weise von seiner Begegnung mit Bloodsport erholt hat, muss Peacemaker bald feststellen, dass er seine Freiheit teuer bezahlen muss. Clemson Murn heuert ihn gemeinsam mit seiner Koordinatorin Emilia Harcourt, dem Technik- und Taktikspezialisten John Economos und der neuen Rekrutin Leota Adebayo für eine geheime Mission unter dem Codenamen Projekt Butterfly an. Doch Peacemaker, ganz Vollblutprofi, bleibt weiterhin der Rettung der Welt verpflichtet – und natürlich all dem anderen Superheldenkram.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts

Peacemaker – Frieden um jeden Preis erscheint am 19.1.2023 auf Blu-ray im Handel.

