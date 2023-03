Gewinnspiel: Wir verlosen eine Metroid Prime Remastered für die Switch

Das erste Metroid Prime -Spiel wurde für Nintendo Switch komplett überarbeitet – mit HD-Grafik und verbessertem Sound. Die Spieler:innen erforschen den Planeten Tallon IV aus der Perspektive von Samus Aran. Aber Vorsicht, in dieser fremdartigen Welt lauern mehr Gefahren, als auf den ersten Blick erkenntlich ist. Wenn feindliche Kreaturen angreifen, gilt es, sich mit Beams, Missiles, Bomben und mehr zu wehren. Zusätzlich zur verbesserten Grafik bietet diese Version eine moderne Dual-Stick-Steuerung, mit der man sich bewegen und gleichzeitig den Blickwinkel ändern kann. Mit Nintendo Switch lässt sich das Abenteuer von Samus Aran zudem erstmals auch unterwegs spielen. Die digitale Version von Metroid Prime Remastered ist auch im Nintendo eShop erhältlich.

Ihr werdet das gesamte Arsenal, darunter den Ice Beam, Raketen und verschiedene Visoren benötigen, um all die Gefahren zu bestehen, die in jedem Winkel lauern.

Mithilfe von Samus’ Waffenarm stellt ihr euch außerirdischen Kreaturen, hinterlistigen Weltraumpiraten und den Energie absorbierenden Metroids. Kehrt zurück zu Orten, die euch vorher versperrt waren, und achtet auf Hinweise in der Umgebung, um Rätsel zu lösen und Upgrades zu erhalten.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!