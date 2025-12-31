Gewinnspiel: Wir verlosen eine HunterxHunter EpicxEdition (Blu-ray)
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts der HUNTERxHUNTER EPICxEDITION am 29.1.2026 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES die Blu-ray-Komplettbox. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x HUNTERxHUNTER EPICxEDITION (Blu-ray)
Worum geht’s?
Die Hunter Prüfung ist bekannt für ihre geringe Aussicht auf Erfolg und die hohe Sterberate unter den Teilnehmern. Dennoch will der zwölfjährige Gon Freecs unbedingt daran teilnehmen. Er träumt davon, der stärkste Hunter zu werden und möchte auf diesem Wege auch endlich seinen Vater finden. Unterwegs zur Prüfung freundet er sich mit Leorio und Kurapika an und trifft auch den rebellischen Killua. Als Team nehmen sie an der Prüfung teil und lernen schnell, was es wirklich bedeutet ein Hunter zu werden…
In den fast 15 Jahren seit der Erstausstrahlung hat HUNTERxHUNTER seinen festen Platz in der Anime-Geschichte manifestiert und zählt für viele Fans zu einer der besten Serien, die das Shonen-Genre jemals hervorgebracht hat. Das actionreiche Meisterwerk von Studio Madhouse (OVERLORD; DEATH NOTE) erscheint nun endlich komplett in einer epischen Box, die sich kein Blu-ray-Hunter entgehen lassen darf!
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 21.1.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!