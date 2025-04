Gewinnspiel: Wir verlosen eine BBQ-Box von Planted zum Start in die Grillsaison

Nimm am Gewinnspiel Teil und gewinne eine BBQ-Box von Planted! Mit dabei ist die gesamte Planted BBQ-Familie: das klassische planted.steak, das neue planted.steak Paprika, ein schmackhaftes Duo planted.bratwurst sowie herzhafte planted.chicken Grillspieße. Außerdem enthalten: ein BBQ-Rezeptbooklet zur Inspiration, eine praktische Grillzange und ein Stickerbogen für echte Fans.

Grillmeister:innen und Genussmenschen aufgepasst: Planted läutet die Grillsaison 2025 mit einem brandneuen Produkt ein – dem planted.steak Paprika. Saftig in der Konsistenz, voll im Geschmack und zart im Biss – dieses Steak lässt auch Fleischliebhaber:innen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Apropos Wasser: Planted-Produkte benötigen 90 % weniger Wasser und stoßen 97 % weniger CO2-Emissionen aus als tierisches Fleisch.

Die Temperaturen steigen und die Griller in Österreich stehen bereits in den Startlöchern für ihren ersten Einsatz 2025. Für viele ist Fleisch fester Bestandteil beim Grillen – doch immer mehr Fleischliebhaber:innen greifen inzwischen auch zu pflanzlichen Alternativen. Nicht als Ersatz für Fleisch, sondern weil sie vom Geschmack überzeugt sind.

Wir verlosen in Kooperation mit Planted zum Start der Grillsaison eine exklusive BBQ-Box voller pflanzenbasierter Highlights. Mit dabei: das neue planted.steak Paprika in einer herzhaften Paprika-Kräuter-Marinade. Jetzt mitmachen und gewinnen!!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf das Preispaket zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 9.5.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!