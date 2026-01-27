Gewinnspiel: Wir verlosen eine Ame & Yuki – Die Wolfskinder Steelbook-Edition

Nachdem er an Kultklassikern wie DIGIMON und ONE PIECE arbeitet, etablierte DAS MÄDCHEN, DAS DURCH DIE ZEIT SPRANG Mamoru Hosoda als einen der wichtigsten Namen in der Anime-Szene und markiert den Beginn einer beeindruckenden Karriere. Mit Hilfe der grandiosen Animationen von Studio Madhouse (NANA) verleiht Hosoda dieser Adaption des zeitlosen Romans von Yasutaka Tsutsui (PAPRIKA) eine unnachahmliche Wärme, die den Zuschauer sofort in die Stimmung eines unbeschwerten Sommers versetzt.

Am liebsten wäre es Makato, wenn der Sommer niemals enden würde. Nachdem im Chemielabor ihrer Schule ein Unfall passiert, erhält die Schülerin eine merkwürdige Gabe: Plötzlich ist es ihr möglich, durch die Zeit zu springen. Makato nutzt ihr neues Talent, um ihre Noten aufzubessern und peinliche Situationen ungeschehen zu machen. Doch schon bald realisiert sie, dass jeder Sprung in die Vergangenheit auch ihre Zukunft in neue Bahnen ruckt…

Zum kürzlichen 4K-Comeback von Ame & Yuki – Die Wolfskinder verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES Mamoru Hosodas Meisterwerk als limitiertes Steelbook. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 30.1.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!