Gewinnspiel: Wir verlosen ein Verbatim Charge-Paket

Die Verbatim Charge’n’Go Power Bank ist eine kompakte und leistungsstarke mobile Stromquelle, die es euch ermöglicht, Geräte jederzeit und überall aufzuladen. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh bietet sie ausreichend Energie, um Smartphones, Tablets und andere USB-fähige Geräte mehrfach zu laden. Dank ihres schlanken Designs passt sie problemlos in jede Tasche und ist somit der ideale Begleiter für unterwegs. Die Power Bank verfügt über zwei USB-Ausgänge, sodass Sie mehrere Geräte gleichzeitig laden können. Perfekt für Reisen, den Alltag oder Notfälle.

Sehr großzügig: In Kooperation mit Verbatim verlosen wir ein tolles Charging-Paket bestehend aus Power-Bank und Kabel. Mitmachen lohnt sich!

Das Sync & Charge Magnetic Cable USB-C to USB-C bietet eine schnelle und zuverlässige Verbindung für Ihre Geräte. Dank der praktischen Magnetfunktion lässt sich das Kabel mühelos an den USB-C-Anschluss anheften, was das Einstecken und Entfernen vereinfacht. Es unterstützt sowohl das schnelle Synchronisieren von Daten als auch das schnelle Laden von Geräten und sorgt für eine stabile Übertragung. Mit seiner robusten Bauweise und dem flexiblen Design ist es der ideale Begleiter für den Alltag – perfekt für alle, die Wert auf Komfort und Effizienz legen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.3.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!