Gewinnspiel: Wir verlosen Ein guter Mensch auf Blu-ray und DVD

Worum geht’s?

Agâh Beyoglu (gespielt von Haluk Bilginer) ist ein 65-jähriger Justizbeamter im Ruhestand. Er lebt allein in Beyoglu, dem bevölkerungsreichsten und lebendigsten Stadtteil Istanbuls. Seine Tochter lebt im Ausland, seine Frau ist vor vielen Jahren gestorben.

Die Diagnose einer beginnenden Alzheimer-Krankheit verändert alles für immer im eintönigen Leben von Agâh. Aufgrund seiner Krankheit wird er alle seine Erinnerungen verlieren. Auch wenn er diese Tatsache zunächst nicht akzeptieren will, erkennt Agâh, dass das Vergessen für ihn auch eine einzigartige Chance ist: Die Gelegenheit, einen Mord ohne Reue zu begehen, da er sich in Zukunft nicht mehr an dieses Verbrechen erinnern wird. So fasst Agâh den tödlichen Entschluss, einen alten Fall auf seine Weise zu klären. Vor vielen Jahren wurde in seinem Heimatdorf ein junges Mädchen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der Täter – obwohl bekannt – wurde nie verurteilt, die zuständigen Justizbeamten ließen ihn davonkommen. Sein Schicksal vor Augen schwört sich Agâh, endlich alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – bevor in seiner Erinnerung wichtige Details verblassen.

Parallel erzählt wird die Geschichte von Nevra (gespielt von Cansu Dere), einer Polizistin in der Istanbuler Mordkommission, die wegen des Drucks, der auf ihr lastet, zunehmend resigniert. Die einzige weibliche Beamtin im Morddezernat wird täglich mit Vorurteilen durch ihre männlichen Kollegen konfrontiert. Als Agâhs Morde immer größere Kreise ziehen, wird ihr der Fall zugeteilt, worauf sich ihr Leben völlig verändert. Denn noch wissen die junge Frau und Agâh nicht, dass sie ein gemeinsamer Feind verbindet und es stellt sich die wichtigste Frage von Ein guter Mensch: Ist es nur ein Zufall, dass Agâh und Nevra aufeinander zugehen?