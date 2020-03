Gewinnspiel: Wir verlosen ein Gigaset GX290 Outdoor Smartphone

Für extreme Bedingungen gibt es keinen besseren Begleiter. Sowohl Fingerabdrucksensor, Bildschirm als auch die überlegene Akkuleistung sprechen allesamt für das Smartphone. Ihr dürft nur keine hohe Leistung erwarten: Sowohl CPU als auch Grafikeinheit sind nicht für High-End-Anwendungen ausgelegt. Man muss aber alles in Relation setzen: Das Gerät ist für 279 Euro erhältlich , und um 5 Euro Aufpreis bekommt ihr eine von euch gewählte Gravur (bis zu 26 Zeichen) dazu. Wenn ihr viel unterwegs seid und ein robustes Smartphone für außergewöhnliche Abenteuer sucht, seid ihr beim Gigaset GX290 richtig! Mehr über das Gerät erfahrt ihr in unserem Testbericht .

Wer sich das Gigaset GX290 näher ansieht, weiß nach wenigen Minuten ganz genau, für wen dieses Smartphone bestimmt ist. Die wuchtigen Ausmaße, die starke Kunststoffhülle mit Metallrahmenverstärkung, der Industrial Look mit den sichtbaren Torx-Schrauben: Alles an diesem Gerät deutet auf Langlebigkeit und Stärke hin. Die damit einhergehenden Kompromisse wie etwa die Dicke von 15,3 Millimetern werden aufgrund der Robustheit gern in Kauf genommen – anders als etwa beim Samsung Galaxy Fold , das zwar genauso dick, aber wesentlich zerbrechlicher ist.

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts des Gigaset GX290 Outdoor Smartphone verlosen wir in Kooperation mit Gigaset unser GX 290 Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 19.3.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!