Gewinnspiel: Wir verlosen ein Gigaset GS195 Smartphone

Das Gigaset GS195 ist auf der offiziellen Website derzeit um 189 Euro zu haben. Für diesen niedrigen Preis erhaltet ihr ein wirklich gutes Gerätedesign, das hervorragend in der Hand liegt. Nicht nur das, auch die hohe Akkulaufzeit von durchschnittlich zwei Tagen und das tolle IPS-Display sind Dinge, die für dieses Smartphone sprechen. Wenn ihr also ein Gerät sucht, das für Alltagsnutzung ohne große Spieleanwendungen oder sonstige fordernden Apps gedacht ist, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Alleine die Haptik des Smartphones ist für mich persönlich das Geld wert, um den Handschmeichler in meinem Alltag zu wissen! Mehr über das Gerät erfahrt ihr in unserem Testbericht .

Jedes Smartphone ist ein Kompromiss, und Gigaset hat hier ganz klare Kompromisse getroffen. Eindeutig gespart wurden sowohl bei der Kamera als auch beim Prozessor, beides zweifelsohne teure Komponenten in einem Handy. Während der Prozessor zwar langsam ist, aber dafür sehr energieeffizient arbeitet, ist die Kamera wirklich nur für Schnappschüsse bei bester Beleuchtung wirklich geeignet. Solltet ihr also das Gerät anschaffen wollen und dabei den Fokus auf Leistung und/oder Kameraqualität legen, müsst ihr euer Budget ein wenig höher schrauben, um auch für längere Zeit nicht mehr auf Smartphone-Suche sein zu müssen. Der deutsche Hersteller hat hier einen Preis-Leistungs-Kämpfer im Portfolio, der eben andere Vorzüge hat.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!