Gewinnspiel: Wir verlosen ein Gigaset GS195 LS Smartphone

In Zeiten wie diesen wissen wir alle unsere Smartphones mehr zu schätzen. Dabei dürfen wir nicht auf die Älteren vergessen, und Gigaset springt auf diesen Trend mit dem GS195 LS auf. Der seniorengerechte Skin macht die Bedienung des Smartphones zu einer sehr einfachen Angelegenheit, und mit der Anpassung der Kamera-App sowie der magnetischen USB-C-Buchse wurde hier an so gut wie alles gedacht! Wenn andere fordernde Apps benutzt werden sollten, dürft ihr hier keine großartige Leistung erwarten. Die Kamera taugt auch nur für Schnappschüsse, aber abgesehen davon tut das Smartphone exakt das, wofür es vorgesehen ist.

Wegen des hervorragenden Akkus und der optionalen Einschränkung auf die grundlegenden Apps des Gerätes sind hier Laufzeiten von über zwei Tagen keine Seltenheit. Dank der mitgelieferten Kunststoffhülle ist das Smartphone auch vor gelegentlichen Stürzen gut geschützt, und alles in allem ist dieses Gesamtpaket für die ältere Generation nur zu empfehlen. Hier wurde wirklich an viele Nutzungsfälle gedacht, das sollten sich andere Hersteller gerne abschauen. Um 249 Euro (5 Euro bei zusätzlicher Gravur) ist das Gigaset GS195 LS erhältlich, und ich kann es nur wärmstens empfehlen! Mehr über das Gerät erfahrt ihr in unserem Testbericht.