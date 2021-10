Gewinnspiel: Wir verlosen ein Exemplar von Bravely Default 2 für die Switch

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Test .

In diesem zauberhaften Rollenspiel von SQUARE ENIX, den Schöpfern der FINAL FANTASY-Serie, führt das Schicksal vier HeldInnen zusammen. Gemeinsam brechen sie zu einer epischen und abenteuerlichen Reise auf. Sie entdecken atemberaubende Schauplätze, begegnen faszinierenden Charakteren und bekämpfen heimtückische Schurken. Indem sie gegnerische Asterisk-Träger:innen bezwingen, gewinnen sie diese für sich selbst. Die Asterisken ermöglichen es ihnen, wechselnde Jobs zu übernehmen. Wer sie geschickt miteinander kombiniert, kann im Kampf das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Zu den verfügbaren Jobs gehören unter anderen die des mächtigen Vorkämpfers, des Weißmagiers, des Barden, des Bestienbändigers oder des Glücksspielers.

Verratet uns, was euch an der Demo gefällt und gewinnt mit Glück ein Exemplar von Bravely Default 2 für die Nintendo Switch. Mitmachen, lohnt sich.

