Gewinnspiel: Wir verlosen ein episches Horizon: Forbidden West Fan-Paket

Zum kürzlichen Release verlosen wir in Kooperation mit PlayStation ein episches Horizon: Forbidden West Fanpaket bestehend aus dem Spiel sowie Goodies. Mitmachen, lohnt sich.

Diese Initiative passt sowohl zu Aloys größerer Mission als auch zu einigen der Nebenquests des Spiels. Die Themen des Spiels berühren stark das Thema Klimawandel und Ökosystemgleichgewicht. “Reached the Daunt” ist eine sehr erreichbare Trophäe – die Daunt ist die erste große Region der Karte von Horizon Forbidden West , und die meisten Spieler:innen werden wahrscheinlich innerhalb der ersten zwei oder drei Stunden des Spiels dorthin gelangen – was bedeutet, dass viele Spieler:innen die Chance haben, greifbares Gutes für die Erde zu tun.

In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung muss Aloy den Planeten vor einem Terraforming-System retten, das verdorbene Umgebungen geschaffen hat und die Menschheit auf vielerlei Arten bedroht. Im Rahmen einer Initiative im Einklang mit den Themen des Spiels hat sich Sony mit der Arbor Day Foundation zusammengetan, um für jede Freischaltung der Trophäe “Reached the Daunt” einen Baum zu pflanzen. Das Programm “Play and Plant” endet am 25. März oder wenn die maximale Spendenanzahl erreicht ist (schätzungsweise 288.000 Bäume).

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem PS5-Testbericht.

