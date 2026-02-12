Gewinnspiel: Wir verlosen Dust Bunny Kinogutscheine

In DUST BUNNY, dem fantasievollen und hintergründig-einfallsreichen Regiedebüt des visionären Serienschöpfers Bryan Fuller (Hannibal, Pushing Daisies), verbündet sich ein zehnjähriges Mädchen mit ihrem Nachbarn, gespielt von Mads Mikkelsen, um sich gemeinsam ihren inneren und äußeren Monstern zu stellen. Aurora ist überzeugt: Ein Monster hat ihre Familie verschlungen. Ihre letzte Hoffnung ruht auf dem unheimlichen Mann von nebenan – von dem es heißt, er töte „echte“ Monster. In Wahrheit ist er ein abgebrühter Auftragsmörder. Was als skurrile Geschichte beginnt, entwickelt sich rasch zu einem düsteren Geflecht aus Gewalt, Schuld und kindlicher Vorstellungskraft. Realität und Illusion verschwimmen – und am Ende bleibt die Frage: Wer sind die wahren Monster?DUST BUNNY ist eine fesselnde Reise in die dunklen Winkel der Fantasie, ein gnadenloser Rachefeldzug – voller schwarzem Humor, bizarrer Kreaturen und brutaler Konsequenzen.Ein düsteres Märchen voller Vorstellungskraft, Witz -und einem ganz besonderen Monsterhasen.

DUST BUNNY ist eine faszinierend unheimliche Gute-Nacht-Geschichte – geschrieben, produziert und inszeniert von Bryan Fuller als sein Spielfilm-Regiedebüt. Fuller ist vor allem als Schöpfer der Fernsehserien HANNIBAL und PUSHING DAISIES bekannt.

Mit seinen überzeugenden Charakteren vereint DUST BUNNY gekonnt Horror und Humor und entführt sein Publikum in das bunte Reich der kindlichen Fantasie, welches sich bald als ziemlich gefährlich entpuppt. Die Rolle des Kindes, Aurora, übernimmt Newcomerin Sophie Sloan (ANNIKA), während Mads Mikkelsen (DOCTOR STRANGE, DIE JAGD) den mysteriösen Nachbarn spielt – als erneute Zusammenarbeit mit Bryan Fuller seit HANNIBAL. Zum beeindruckenden Ensemble gehören außerdem Sigourney Weaver (ALIEN, AVATAR), David Dastmalchian (OPPENHEIMER, DUNE), Sheila Atim (THE WOMAN KING, PINOCCHIO) und Rebecca Henderson (THE ACOLYTE, INVENTING ANNA).

Produziert wird der Genre-Mix von Basil Iwanyk und Erica Lee von Thunder Road, mit Charlie Morrison als ausführenden Produzenten, während Jillian Share, Zev Foreman, Jen Gorton, Victor Moyers und Fred Bernstein wiederum als ausführende Produzent*innen die Veröffentlichung durch Roadside Attractions verantworten. Um die bezaubernd surreale Welt eines Kindes visuell zu erschaffen, verfügt DUST BUNNY über ein erstklassiges Kreativteam, darunter Kameradirektorin Nicole Whitaker (BAD SISTERS, DIE LÖWIN), Produktionsdesigner Jeremy Reed (HARD CANDY, GRETEL & HÄNSEL), Kostümdesigner*innen Catherine Leterrier (COCO CHANEL, EIN GUTES JAHR) und Olivier Bériot (LUCY, LUPIN), VFX-Supervisor Craig Lyn (THE OLD GUARD 2, WANTED) sowie eines der bekanntesten und legendärsten Kreatur- & Effekt-Design-Studios der Welt, Legacy EFX, gegründet von Shane Mahan, Alan Scott und Lindsay MacGowan.

Der Film startet am 19.2.2026 in den heimischen Kinos.

