Gewinnspiel: Wir verlosen drei Produkte von myFirst – Smartwatch und Kameras!
Anlässlich unseres Tests verlosen wir mit myFirst zwei myFirst Camera 50-Geräte sowie eine myFirst Fone R2-Smartwatch. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x myFirst Camera 50
- 1 x myFirst Fone R2
Unser Test-Fazit
Aus unserem Test der Kamera: Eltern, die Wert auf Datenschutz und ein durchdachtes digitales Ökosystem legen, finden hier eine interessante Option vor. Dieses Produkt ist ein ambitioniertes Projekt, das neue Wege in der Kinderfotografie beschreitet. Das sichere Social-Media-Konzept ist durchdacht, das Design kindgerecht und die Verarbeitung solide. Die myFirst Camera 50 richtet sich an Eltern, die ihren Kindern einen sicheren Einstieg in die digitale Welt ermöglichen möchten. Wenn euch das sichtig ist, so könnt ihr hier mit euren Kids ab 6 Jahren erste Erfahrungen in der Welt der Fotografie machen!
Damit nicht genug: myFirst ist aktuell der einzige Anbieter, der mit der Camera 50 sichere, KI-gestützte Funktionen in einem geschlossenen Ökosystem bietet. Diese Kamera macht die Videobearbeitung für Kinder einfach und unterhaltsam! Diese KI hilft Kindern, mühelos tolle Videos zu erstellen. Mit einfachen Tools und coolen Effekten können sie mit Aufklebern, Zeichnungen und sogar ihrer eigenen Stimme ihre eigene Note hinzufügen. So werden junge Geschichtenerzähler gefördert: Diese Kamera bringt ihnen das Geschichtenerzählen bei, stärkt ihr Selbstvertrauen und lässt sie ihre kreative Seite entdecken. Es ist eine sichere und unterhaltsame Möglichkeit, das Erstellen von Videos zu lernen, ohne ein Telefon zu benötigen.
Hier noch ein Auszug unseres Reviews der Smartwatch: Die myFirst Fone R2 ist eine der besten Kinder-Smartwatches auf dem Markt. Das AMOLED-Display ist konkurrenzlos, die eSIM-Technologie zukunftsweisend, und die Videoanruf-Funktion begeistert Kinder wie Eltern gleichermaßen. Die Verarbeitung stimmt, die Sicherheitsfeatures sind durchdacht, und wenn erst mal alles läuft, wie es soll, bleibt das auch so. Alles scheint ähnlich der Höhe des Goldstandards zu entsprehcen, wie es die Erwachsenen-Wearables vormachen. myFirst zeigt, dass Kindertechnik nicht billig und lieblos hingeklatscht sein muss, und ist mehr als nur einen Blick wert!
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 21.8.2024 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
