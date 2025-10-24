Gewinnspiel: Wir verlosen Dora: Regenwald in Gefahr Fanpakete

Anlässlich des heutigen Verkaufsstarts von Dora: Regenwald in Gefahr verlosen wir das Spiel für die Switch samt coolen Plüschfiguren von Boots und Dora. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Fanpaket bestehend aus 1 x Boots Plüschfigur 20cm von Spin Master 1 x Dora Plüschfigur 20cm von Spin Master 1x Dora: Regenwald in Gefahr für die Switch



Dora ist zurück – und diesmal in ihrem brandneuen Videospiel

Heute veröffentlichte Bandai Namco in Zusammenarbeit mit Nickelodeon und dem Entwickler Artax Digital S.L. das neue Abenteuerspiel für Nintendo Switch sowie digital für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Inspiriert von der neuen 3DAnimationsserie „Dora“ lädt das Spiel Kinder und Familien dazu ein, gemeinsam Rätsel zu lösen, sich spannenden Herausforderungen zu stellen und den magischen Regenwald zu retten.

Im Spiel schlüpfen Spielende in die Rolle der berühmten Entdeckerin und begleiten Dora, Boots und ihre Freunde auf einer spannenden Reise durch eine lebendige 3D-Welt. Doch Vorsicht: Swiper hat den Super-Duper-Duplikator in seine Pfoten bekommen und damit Chaos im gesamten Regenwald entfesselt! Jetzt gilt es, den Duplikator zu reparieren, Swipers Klone aufzuhalten und den leuchtenden Alebrije-Baum zu retten. Das Spiel kombiniert abwechslungsreiche Puzzle- und Platforming-Elemente mit liebevoll gestalteten Abenteuern. Fünf unterschiedliche Locations warten darauf, erkundet zu werden. Unterwegs sammeln die Entdecker magische Blätter, Hülsen und Kristalle, lösen Rätsel vom grummeligen Troll und begegnen dabei beliebten Charakteren aus der Serie. Manche Freunde helfen Dora, andere brauchen ihre Unterstützung – aber eins ist sicher: Dora lässt nie jemanden im Stich.

Ob allein oder im lokalen Koop-Modus zu zweit: Dora: Regenwald in Gefahr fördert spielerisch logisches Denken, Beobachtungsgabe und Teamwork. Mit farbenfrohen Umgebungen, interaktiven Zwischensequenzen im Stil der Serie und vollständiger Lokalisierung mit Text und Voice-Over, tauchen Spielende direkt in Doras Welt ein. Mit seinem Mix aus Spaß, Spannung und interaktiven Lernmomenten bietet das Spiel sichere Unterhaltung für Fans der Serie und die ganze Familie.