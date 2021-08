Gewinnspiel: Wir verlosen Disney Channel Überraschungspakete zum großen Phineas und Ferb Tag

Die beliebten Stiefbrüder Phineas und Ferb sind erfinderisch, super schlau und einfach genial. Mit ihnen wird es niemals langweilig und spannende Abenteuer sind vorprogrammiert. Am 04. September erwartet die Fans des unschlagbaren Duos deshalb im Disney Channel von 6.00 Uhr bis 20.15 Uhr ein ganzer Tag mit der Kultserie Phineas und Ferb. Gezeigt werden ausgewählte Lieblings-Episoden aus den Staffeln 1-4, die die Zuschauer auf eine fantastische Reise durch die Welt des phänomenalen Geschwisterteams mitnehmen. Phineas mischt dabei wie immer so richtig auf und lässt seiner Kreativität freien Lauf, während Ferb sich mit eleganter Eloquenz zurückhält und nur etwas sagt, wenn er es für wichtig erachtet. Phineas‘ Schwester Candace denkt dagegen überwiegend nur an sich, Isabella überwiegend an Phineas und Perry unterhält mit seiner geheimen Identität, immer auf der Spur seines Gegenspielers Dr. Doofenschmirtz. Über den ganzen Tag wird zudem in Clips „Das großartige Phine-A-Z!“ eingestreut. Das bedeutet: ein Buchstabe, ein Song! Trubel und lustige Stunden sind demnach an diesem Serientag vorprogrammiert.

Gestartet wird in die Eventprogrammierung mit den Folgen „Das Minigolfparadies“ und „Candace, das Schnabeltier“, in denen Phineas und Ferb nicht nur den coolsten Minigolfplatz aller Zeiten bauen wollen, sondern auch einen Körper-Teleporter. Bei Letzteren unterläuft ihnen jedoch ein kleiner Fehler, weshalb eine Freaky Friday Situation entsteht und Perry und Candace den Körper tauschen. Keine einfache Situation für das junge Mädchen und das außergewöhnliche Schnabeltier. Doch das sind nur zwei Beispiele für die gesamte Phineas und Ferb Power des Tages. Abgerundet wird das Programm am Ende durch „Älter, aber nicht weiser“. Eine etwas andere Episode mit einem Blick in die Zukunft des brüderlichen Dreamteams und dessen Freunden.

