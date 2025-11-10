Gewinnspiel: Wir verlosen Die Unfassbaren 3 – Now you see me Goodies

Die trickreichen Profi-Illusionisten kehren mit einem grandiosen neuen Stunt zurück! Action-Spezialist Ruben Fleischer („Uncharted“, „Venom“) inszeniert das Ensemble rund um Jesse Eisenberg („The Social Network“), Woody Harrelson („Venom – Let There Be Carnage“), Isla Fisher („Die Hochzeits-Crasher“) und Dave Franco („Bad Neighbors“), das sich mit seinen besonderen Fähigkeiten in ein überraschendes und hochspannendes neues Abenteuer katapultiert. Ebenfalls wieder mit dabei im magischen Action-Coup sind Schauspielikone Morgan Freeman („The Dark Knight“). Neu im Cast ist Rosamund Pike („Gone Girl – Das perfekte Opfer“). Das Illusionisten-Team erhält frischen Wind durch Ariana Greenblatt („Barbie“), Justice Smith („Jurassic World: Ein neues Zeitalter“) und Dominic Sessa („The Holdovers“).

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 13.11.2025 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich Die Unfassbaren 3 – Now you see me Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 13.11.2025 in den heimischen Kinos.

