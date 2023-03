Gewinnspiel: Wir verlosen die neuen NERF Elite Jr. Blaster

Der NERF Elite Jr. Explorer Spielzeug-Blaster schickt 4 Darts nacheinander durch die Luft und verfügt über ein spezielles Design, das es Jungen und Mädchen leicht macht, die Darts durch die Luft sausen zu lassen. Die Blaster sind ideal dafür gemacht, sich an den sausenden Darts zu erfreuen und wie auf dem Rummel z. B. Pappbechertürme zu treffen. Die Griffe der Elite Jr. Blaster haben die geringste Zugkraft aller NERF DartBlaster, sodass Kinder sie ganz leicht selbst nach hinten ziehen. Auch das Laden der Blaster von vorne ist ein Kinderspiel. Die Darts lassen sich einfach in die Vorderseite der Blaster einsetzen. Dank all dieser Eigenschaften können bereits Sechsjährige bei ihren NERF Spielen jede Menge Action erleben und ihre Zielkünste unter Beweis stellen. Dabei führen sie jeden Schritt ganz alleine aus. Denn das ist Kindern in diesem Alter breits enorm wichtig: Selbstständiges Spielen und Bedienen. Die leichte Handhabung, die angepasste Größe, das leichtere Gewicht sowie die übergroßen Visiere ermöglichen es ihnen, zusammen mit der Familie bzw. gegen andere Familienmitglieder den NERFParcours zu bestreiten.

Mit den Elite Jr. Blastern der neuen EASY PLAY Reihe von NERF steht einem gemeinsamen Familienspaß mit NERF Blastern für Groß und Klein nun nichts mehr im Weg. Jüngere (Geschwister-) Kinder eifern gerne den Älteren nach und orientieren sich an ihren Vorbildern, die meistens Kinder aus der Nachbarschaft oder Familie sind. Sie wollen so groß sein wie sie, ernst genommen werden und genau die gleichen Dinge machen und erleben. Das stellt Familien oft vor Herausforderungen, besonders wenn ein Spielzeug von der Mechanik und den Maßen nur für ältere Kinder geeignet ist. Die Folge daraus ist, dass kleinere Kinder oft vertröstet werden müssen. Mit den neu gelaunchten Elite Jr. Blastern wirkt NERF diesem Dilemma entegegen.

