Gewinnspiel: Wir verlosen die neuen heunec Kuschelköpfe

Anlässlich der kürzlichen Ankündigung verlosen wir mit dem deutschen Kuscheltier-Experten heunec drei Exemplare der neuen Kuschelköpfe. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x heunec Kuschelköpfen (je 1x Ente, Frosch und Bär)

Mit den neuen Kuschelköpfchen bringt Heunec eine Plüschtierserie auf den Markt, die Freundschaft sichtbar macht – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Die liebevoll gestalteten Tierfreunde Bär, Kätzchen und Ente tragen jeweils eine lustige, flauschige Mütze: Der Bär kommt mit der lustigen Tigermütze, das süße Kätzchen trägt eine Hasen- und die Ente eine freche Froschmütze. Das Besondere: Dieselbe Mütze liegt für Kinder in passender Größe (ca. 52 cm Kopfumfang) direkt bei. So können Kind und Plüschtier im perfekten Partnerlook auftreten und allen zeigen: Wir gehören zusammen!

Trendiges Design und kindgerechte Kuschelqualität

Die süßen Mützen-Paare schaffen ein spielerisches Ritual, das Nähe und Zugehörigkeit fördert: Beide Kuschelfreunde setzen gleichzeitig ihre Mützchen auf – ein Zeichen für echte Zusammengehörigkeit. Ob zu Hause, unterwegs oder beim Spielen mit Freunden: Die Kuschelköpfchen werden schnell zu treuen Begleitern und regen die Fantasie kleiner Entdecker an. Schöner Mehrwert: Die Verpackung kann zudem als Tragetasche genutzt werden.

Mit ihrer angenehm weichen Haptik und den fröhlichen Gesichtern laden Ente, Kätzchen und Bär zum Kuscheln, Trösten und Liebhaben ein. Die tierischen Partnerlook-Freunde eignen sich für Kinder von 2 bis 6 Jahren bzw. einem Kopfumfang von ca. 52 cm.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 5.3.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

