Gewinnspiel: Wir verlosen die ergonomische Vertikalmaus Seenda MOU200
Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir die ergonomische Vertikalmaus Seenda MOU200. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Seenda MOU200
Die Seenda MOU200 stellt sich vor
Ihr könnt euch auf eine Maus freuen, deren Form der natürlichen Krümmung eurer Hand folgt. Dieses ergonomische Design entlastet Hand und Handgelenk spürbar und macht auch längere Sessions am PC angenehm. Das durchdachte, ergonomische Scrollrad sorgt für ein flüssiges und taktil hochwertiges Scroll-Erlebnis.
Maximale Flexibilität für Multitasker:innen
Die MOU200 ist ein echtes Multitalent: Ihr dürft bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden! Das funktioniert entweder über den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Empfänger oder zwei separate Bluetooth-Kanäle (1/2). Ein leicht zugänglicher Schalter an der Unterseite ermöglicht euch einen schnellen Wechsel zwischen eurem Heim-PC, Arbeitslaptop oder Tablet – ideal für alle, die in schnelllebigen Umgebungen arbeiten.
Präzision und Effizienz
Ihr könnt die Empfindlichkeit (DPI) der Maus in drei Stufen wählen: 1000, 1600 oder 2400. Das bedeutet für euch: höhere Präzision im Vergleich zu vielen herkömmlichen optischen Mäusen. Zusätzlich erleichtern integrierte Vorwärts- und Zurück-Tasten die Navigation im Web und optimieren euer Multitasking. Achtung: Diese Tasten sind nicht programmierbar und die Vorwärts-/Rückwärtsfunktionen sind leider nicht mit Mac OS kompatibel.
Die Einrichtung ist denkbar einfach: Batterie rein, einschalten, Verbindungsmodus wählen und loslegen. Die MOU200 (in Schwarz) ist mit Windows 8/10/neuer sowie macOS X 10.10/neuer kompatibel, sofern eure Geräte USB- oder Bluetooth-fähig sind.
Preis und Verfügbarkeit
Die ergonomische, wiederaufladbare, kabellose Maus Seenda MOU200 ist zum UVP von 25,99€ bei Amazon Deutschland erhältlich.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!