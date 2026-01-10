Gewinnspiel: Wir verlosen Die Drei ??? – Toteninsel Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 23.1.2026 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Die drei ??? – Toteninsel Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Kinogutscheine

Worum geht’s?

Die Sommerferien haben begonnen und Die drei ??? wollen einen Roadtrip unternehmen. Doch gerade als Justus Jonas (JULIUS WECKAUF), Peter Shaw (NEVIO WENDT) und Bob Andrews (LEVI BRANDL) aufbrechen wollen, klingelt in der Zentrale das Telefon und ein unbekannter Anrufer übergibt dem Detektiv-Trio ihren neuesten Fall. Da sind die Urlaubspläne natürlich schnell vergessen. Die drei Jungs verfolgen die Spuren und stoßen auf den Geheimbund Sphinx rund um den mysteriösen Archäologie-Professor Phoenix (ANDREAS PIETSCHMANN) und seinen Assistenten Olin (JANNIK SCHÜMANN). Sphinx führt illegale Ausgrabungen durch und verkauft die so gestohlenen Kunstschätze. Bald starten sie eine Expedition zu der aktiven Vulkaninsel Makatao, die auch als die Toteninsel bekannt ist. Denn die dort gelegene Ruhestätte eines uralten Volkes soll mit einem Fluch belegt sein: Niemand, der Makatao betritt, kommt lebend zurück. Warum begibt sich Sphinx auf eine so waghalsige Reise? Und was hat der erfolgreiche Unternehmer Joseph Saito Hadden (SIMON KLUTH) mit der Expedition zu tun?

Wie schon der zweite Teil der Filmreihe, DIE DREI ??? UND DER KARPATENHUND, knüpft auch DIE DREI ??? – TOTENINSEL an die Ereignisse der Vorgängerfilme an und präsentiert zugleich eine der erfolgreichsten Klassiker-Episoden der beliebten Bücher und Hörspiele rund um die drei jungen Detektive in einem modernen und neuen Gewand.