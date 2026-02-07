Gewinnspiel: Wir verlosen Die Ältern Kinogutscheine & Goodies

Hannes (Sebastian Bezzel) hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit – er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders: Seiner Frau Sara (Anna Schudt) und den Kindern Carla (Kya-Celina Barucki) und Nick (Philip Müller) geht er mit übermotivierter Fürsorge und Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven. Und dann kommt alles auf einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seiner Frau Sara schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet, steht Hannes’ Wohlfühlwelt endgültig Kopf. Er kapituliert – bis er Vanessa (Judith Bohle) begegnet. Gelingt es ausgerechnet ihr, Hannes endlich aus seiner Comfort Zone zu kicken?

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 12.2.2026 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich Die Ältern Kinogutscheine & Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Cast & Crew

Unter der Regie von Sönke Wortmann, der nicht nur mit DER VORNAME, DER NACHNAME, DER SPITZNAME oder CONTRA bewiesen hat, dass er die Herzen der deutschen Kinofans zugleich berühren und zum Lachen bringen kann, und nach dem Drehbuch von Romanautor Jan Weiler mit Robert Gold (DER FALL COLLINI) spielen an der Seite von Sebastian Bezzel (EBERHOFER-Reihe) und Anna Schudt („Hundertdreizehn“) u.a. Kya-Celina Barucki (MÄDCHEN MÄDCHEN), Philip Müller (DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4), Judith Bohle („Safe“), Thomas Loibl (KONKLAVE) und Nilam Farooq (CONTRA).

Der Film startet am 12.2.2026 in den heimischen Kinos.

