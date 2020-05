Gewinnspiel: Wir verlosen Der kleine Rabe Socke: Suche nach dem verlorenen Schatz samt Goodies

Socke ist von Frau Dachs zum Dachbodenaufräumen verdonnert worden. Während er noch über die Ungerechtigkeit mault, macht er eine Riesenentdeckung: In einem geheimen Zimmer findet er eine waschechte Schatzkarte! Gezeichnet hat sie Opa Dachs, bevor er spurlos verschwunden ist. Um den verschollenen Schatz rankt sich eine geheimnisvolle Legende: Wer es schafft, bis zu ihm vorzudringen, der wird König des Waldes! Zusammen mit seinem besten Freund Eddi-Bär bricht Socke auf zum großen Abenteuer. Dabei heftet sich der Kleine Dachs an ihre Fersen. Auch Bibermädchen Fritzi gesellt sich zu dem Entdecker-Trupp, der die Freunde über Schluchten und Hängebrücken hoch hinauf auf den majestätischen Nebelberg und schließlich tief hinein in eine geheimnisvolle Höhle führt. Werden sie es schaffen, den Schatz zu finden?

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Der kleine Rabe Socke: Suche nach dem verlorenen Schatz am 22.5.2020 verlosen wir mit Universum Film je eine DVD und Blu-ray des Animationsstreifens samt coolen Goodies.

