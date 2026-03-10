Gewinnspiel: Wir verlosen Der Astronaut Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des mit Spannung erwarteten Kinostarts von Der Astronaut am 20.3.2026 verlosen wir gemeinsam mit Sony Pictures fantastische Preise zum Sci-Fi-Highlight des Jahres. Wir bringen euch und eure Begleitung ins Kino und versorgen euch zudem mit der packenden Buchvorlage. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Kinogutscheine

2 x Roman zum Film

Worum geht’s?

Ryland Grace ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Als er Millionen von Kilometern von der Erde entfernt aufwacht, kann er sich an nichts erinnern – nicht einmal an seinen eigenen Namen. Er ist allein auf einem Raumschiff, abgesehen von den Leichen seiner Crewmitglieder. Doch während seine Erinnerungen langsam zurückkehren, erkennt er das Ausmaß seiner Mission: Er muss ein wissenschaftliches Rätsel lösen, um das Auslöschen der Sonne und damit das Ende der Zivilisation zu verhindern.

Basierend auf dem gefeierten Roman von Andy Weir (Der Marsianer), erwartet uns eine epische Geschichte über Überlebenswillen, wissenschaftlichen Einfallsreichtum und eine unerwartete Freundschaft in den Tiefen des Alls. Ein Muss für alle Fans von authentischer Science-Fiction!