Gewinnspiel: Wir verlosen Der Astronaut Kinogutscheine und Goodies
Anlässlich des mit Spannung erwarteten Kinostarts von Der Astronaut am 20.3.2026 verlosen wir gemeinsam mit Sony Pictures fantastische Preise zum Sci-Fi-Highlight des Jahres. Wir bringen euch und eure Begleitung ins Kino und versorgen euch zudem mit der packenden Buchvorlage. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x 2 Kinogutscheine
- 2 x Roman zum Film
Worum geht’s?
Ryland Grace ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Als er Millionen von Kilometern von der Erde entfernt aufwacht, kann er sich an nichts erinnern – nicht einmal an seinen eigenen Namen. Er ist allein auf einem Raumschiff, abgesehen von den Leichen seiner Crewmitglieder. Doch während seine Erinnerungen langsam zurückkehren, erkennt er das Ausmaß seiner Mission: Er muss ein wissenschaftliches Rätsel lösen, um das Auslöschen der Sonne und damit das Ende der Zivilisation zu verhindern.
Basierend auf dem gefeierten Roman von Andy Weir (Der Marsianer), erwartet uns eine epische Geschichte über Überlebenswillen, wissenschaftlichen Einfallsreichtum und eine unerwartete Freundschaft in den Tiefen des Alls. Ein Muss für alle Fans von authentischer Science-Fiction!
Der Film startet am 20.3.2026 in den österreichischen Kinos.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.3.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!