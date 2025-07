Gewinnspiel: Wir verlosen den SwitchBot Battery Circulator Fan

Trotz dieser Stärken bleibt der Ventilator nicht ohne Schwächen: Die Akkulaufzeit hängt sehr startk vom verwendeten Modus ab. In der Praxis sind bei mittleren bis hohen Stufen oft nur 8 bis 15 Stunden realistisch. Zudem gibt es keine dedizierte Ladestation, was das Handling etwas umständlich macht. Auch der Preis – rund 130 Euro – wirkt für manche Käufer hoch, insbesondere im Vergleich zu leistungsstarken Nicht-Smart-Modellen oder hybriden Lösungen mit besserer Akkulaufzeit, aber ohne App-Steuerung.

Sein größter Vorteil liegt in der tiefen Integration ins SwitchBot-Ökosystem. Wer bereits andere Geräte des Herstellers nutzt – etwa den K20+ Pro Roboterstaubsauger, SwitchBot-Thermometer oder den Hub 2/3 –, profitiert von umfangreichen Automatisierungsoptionen. Temperatur- oder feuchtigkeitsbasierte Steuerungen lassen sich ebenso realisieren wie Zeitpläne oder Sprachbefehle über Alexa, Google Assistant und Siri Shortcuts. Hervorzuheben ist auch die Geräuschentwicklung: Der SwitchBot arbeitet auf niedrigen Stufen nahezu geräuschlos – ideal für ruhige Umgebungen wie Schlafzimmer oder Arbeitszimmer.

Der SwitchBot Battery Circulator Fan hinterlässt in meinem Test einen insgesamt positiven Eindruck und zeigt, wie sinnvoll smarte Technologie mit praktischer Alltagstauglichkeit kombiniert werden kann. Mit seinem kompakten Format, leisem Betrieb und der Möglichkeit, per Netzstrom, USB-C oder Akku betrieben zu werden, ist er für verschiedenste Einsatzszenarien geeignet – sei es im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Homeoffice oder auf der Terrasse.

Anlässlich des unseres kürzlichen Tests verlosen wir in Kooperation mit Switchbot zwei Exemplare des SwitchBot Battery Circulator Fans. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 13.7.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

