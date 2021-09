Gewinnspiel: Wir verlosen den Ghost of Tsushima Director’s Cut samt Mini-Soundtrack

Der kürzlich veröffentlichte Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4 und PS5 serviert euch die Story-Erweiterung “Die Insel Iki” sowie sämtliche DLCs und Upgrades. “Die Insel Iki” ist eine brandneue Geschichte, in der Jin Sakai Hinweisen um die Anwesenheit von Mongolen auf Tsushimas Nachbarinsel Iki nachgeht. Schon bald wird er dabei in Ereignisse verwickelt, die traumatische Momente seiner Vergangenheit neu aufleben lassen. Mehr über den Director’s Cut erfahrt ihr in unserem Test .

Ghost of Tsushima vom Entwicklerstudio Sucker Punch Productions versetzt euch in das stimmungsvolle feudale Japan des Mittelalters. Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum “Geist” von Tsushima zu werden, um die Invasion mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu helfen, Japan vor dem Untergang zu bewahren.

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts des PlayStation-Exklusivtitels verlosen wir in Kooperation mit PlayStation den Ghost of Tsushima Director’s Cut samt dem digitalen Mini-Soundtrack. Mitmachen, lohnt sich!

