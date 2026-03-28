Gewinnspiel: Wir verlosen Das Drama – Noch mal auf Anfang Goodies

Ein glücklich verlobtes Paar steht kurz vor seiner Traumhochzeit – doch in den Tagen vor dem Ja-Wort beginnt die Fassade zu bröckeln. Eine unerwartete Enthüllung bringt nicht nur die Hochzeitspläne ins Wanken, sondern stellt alles infrage, was sie über einander zu wissen glaubten.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 2.4.2026 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich Das Drama – Noch einmal auf Anfang Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Cast & Crew

Das außergewöhnliche Liebespaar wird gespielt von Zendaya („Euphoria“, „Dune 1+2“, „Spider-Man: No Way Home“, „Challengers – Rivalen“) und Robert Pattinson („The Batman“, „Mickey 17“, „Die My Love“, „Tenet“), die DAS DRAMA schon jetzt zu einem der heiß erwartetsten Filme des Jahres 2026 machen. Regie führte der norwegische Filmemacher Kristoffer Borgli, der bereits mit Filmen wie „Dream Scenario“ (2023) und „Sick of Myself“ (2022) auf sich aufmerksam machte, die für zahlreiche Filmpreise nominiert wurden. Produziert wurde DAS DRAMA vom Erfolgsstudio A24.

Der Filmstartet am 2.4.2026 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.4.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!