Gewinnspiel: Wir verlosen coole The Fantastic Four: First Steps Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 24.7.2025 verlosen wir coole The Fantastic Four: First Steps Goodie-Pakete. Mitmachen lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? Zwei coole Goodie Package bestehend aus jeweils: Socken Cap T-Shirt Rucksack

Worum geht’s? Eine Familie. Ein Zwischenfall. Und plötzlich: Superkräfte! Als ein wissenschaftliches Experiment außer Kontrolle gerät, verändert sich das Leben von Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) und Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) für immer. Doch mit großer Macht kommen große Herausforderungen. Sie sind gezwungen, ihre Rollen als Superhelden mit der Stärke ihrer Familienbande in Einklang zu bringen und müssen die Erde vor einer rätselhaften, namentlich galaktischen Bedrohung schützen. Und wenn Galactus‘ Plan, den gesamten Planeten zu vernichten, nicht schon schlimm genug wäre, wird es auch noch sehr persönlich. In „The Fantastic Four: First Steps“ erleben wir den Ursprung dieser ikonischen Marvel-Helden völlig neu – emotionaler, explosiver und spektakulärer als je zuvor.