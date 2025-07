Gewinnspiel: Wir verlosen coole The Fantastic Four: First Steps Funko POP! Figuren

Anlässlich des bevorstehenden The Fantastic Four: First Steps Kinostarts am 24.7.2025 verlosen wir coole Goodies von Funko. Mitmachen lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? Ein Set mit allen 5 The Fantastic Four Funko POP! Figuren Pünktlich zum Kinostart … … erscheinen die fünf Helden – inklusive des geheimnisvollen Neuzugangs – als exklusive Funko Pop! Sammelfiguren. Mit liebevollen Details, dynamischen Posen und authentischen Kostümen aus dem Film sind sie ein Muss für jede Vitrine. Diese Figuren bringen die Magie des Films ins Regal und sind für Fans und Sammler gleichermaßen ein Highlight. The Fantastic Four: First Steps Trailer