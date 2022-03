Gewinnspiel: Wir verlosen coole Sonic – The Hedgehog 2 Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 31.3.2022 verlosen wir in Kooperation mit Constantin Film Österreich coole Sonic The Hedgehog 2 Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

5 x Pop Fidget

5 x Telefon Ringlicht

5 x Lineal

Worum geht’s?

Der beliebteste blaue Igel der Welt (gesprochen von Julien Bam) ist zurück und erlebt in Sonic The Hedgehog 2 ein neues großartiges Abenteuer: Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, ganze Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.