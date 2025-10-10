Gewinnspiel: Wir verlosen coole Neo Nuggets – Ein Pulled Pork Komödie Goodies

Mit einer gelungenen Mischung aus Action, Humor und gesellschaftlicher Relevanz verspricht NEO NUGGETS eine Spy-Comedy bei dem der österreichische Schmäh nicht zu kurz kommt!

Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) wollten eigentlich ein ruhiges Leben führen – doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht, inklusive einer Truppe schwerbewaffneter Gestalten und einem mysteriösen Schatz im Toplitzsee, bleibt den beiden keine Wahl als ihrer totgeglaubten Schwester zu helfen. Plötzlich geraten sie in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben…

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 16.10.2025 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich Neo Nuggets – Ein Pulled Pork Komödie Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 16.10.2025 in den heimischen Kinos.

