Gewinnspiel: Wir verlosen coole Moon Knight Fanpakete zum Disney+ Start

In “Moon Knight” spielen Oscar Isaac, Ethan Hawke und May Calamawy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis, Brad Winderbaum, Oscar Isaac, Mohamed Diab und Jeremy Slater als ausführende Produzenten und Produzentin verantwortlich, Trevor Waterson und Rebecca Kirsch fungieren als mitausführende Produzenten und Produzentin. Jeremy Slater ist Hauptautor der Serie.

„Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem gutmütigen Verkäufer in einem Museumsshop, der von Blackouts geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens geraten.

Anlässlich des bevorstehenden Disney+ Starts der heiß erwarteten Marvel-Serie am 30.3.2022 verlosen wir zwei coole Moon Knight Fanpakete. Mitmachen lohnt sich!

Die heiß erwartete Marvel-Serie startet am 30.3.2022 exklusiv auf Disney+.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 5.4.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!