Gewinnspiel: Wir verlosen coole Jurassic World: Ein neues Zeitalter Goodies

In diesem Sommer erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Erstmals finden zwei Generationen zusammen: In Jursassic World: Ein neues Zeitalter treffen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auf Oscar-Preisträgerin Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Zusammen begeben sie sich auf eine abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise, die rund um den Globus führt.

Anlässlich des kürzlichen Kinostarts verlosen wir in Kooperation mit Universal Pictures coole Jurassic World: Ein neues Zeitalter Goodies. Mitmachen, lohnt sich.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter läuft bereits in den heimischen Kinos.

